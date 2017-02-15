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Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку

Политика
Он занимал пост главы республики с мая 2012 года
Александр Худилайнен
Иллюстрация: Gov.karelia.ru
Александр Худилайнен

Петрозаводск, 15 февраля 2017, 10:26 — REGNUM  Глава Республики Карелия Александр Худилайнен принял решение о досрочном сложении своих полномочий. Он объяснил свое решение желанием дать возможность новому кандидату попробовать себя на предстоящих выборах главы республики.

«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия», — заявил Худилайнен в обращении к жителям.

По его словам, «это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней». «До этого времени необходимо дать возможность кандидату Президента заслужить доверие жителей республики», — пояснил мотивы своего решения Худилайнен.

«Мы разбудили интерес к Карелии. Экономика республики набрала неплохой темп, отмечена значительная динамика по налоговым поступлениям. Очень важно, чтобы эти тенденции стали необратимыми, и нашли свое воплощение в реальном улучшении качества и уровня жизни людей», — заявил Александр Худилайнен.

Он высказал благодарность президенту России за доверие сообщил о готовности «принести пользу нашему государству на любом месте, которое мне будет доверено главой государства».

Худилайнен также пообещал на любой своей новой работе «помнить о Карелии и помогать в ее развитии».

Александр Худилайнен занимал пост главы Карелии с мая 2012 года. Срок полномочий Худилайнена истекал 24 мая 2017 года.

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Карелии называется Артур Парфенчиков — директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ. Он родился 9 ноября 1964 года в г. Петрозаводске. В 1987 году закончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета им. А.А. Жданова. Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса. Заслуженный юрист Российской Федерации.

Отметим, что за последние недели в России сменились главы уже пяти регионов. В отставку с поста главы Адыгеи ушел Аслан Тхакушинов (12 января), затем пост покинул губернатор Пермского края Виктор Басаргин (6 февраля), глава Бурятии Вячеслав Наговицын (7 февраля), губернатор Новгородской области Сергей Митин (13 февраля). 14 февраля ушел в отставку Губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Пост главы Адыгеи занял 43-летний Мурат Кумпилов, председатель республиканского парламента, врио главы Пермского края — 37-летний Максим Решетников, возглавлявший департамент экономической политики Москвы, врио главы Бурятии — 40-летний Алексей Цыденов, занимавший должность заместителя министра транспорта России. Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин — 37-летний генеральный директор «Агентства стратегических инициатив». На пост исполняющего обязанности губернатора Рязанской области назначен депутат Госдумы Николай Любимов.

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