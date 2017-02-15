Губернатор посоветовал будущему мэру Омска «пахать, как раб на галерах»

Вячеслав Двораковский был избран мэром Омска на досрочных выборах 17 июня 2012 года. Его полномочия на этом посту завершаются уже в текущем году

Омск, , 10:17 — REGNUM В Омске продолжается подготовка к выборам мэра. В текущем году градоначальника будут выбирать не омичи посредством прямых выборов, а депутаты городского совета.

Сегодня, 15 февраля, в Омске прошла пресс-конференция губернатора области Виктора Назарова. Один из вопросов, заданных главе региона, касался новой системы выборов главы города.

«Как губернатор, я положительно отношусь к тому, кто будет выбирать мэра — старый или новый горсовет. Все депутаты должны быть заинтересованы в результате: чтобы город был чистым и благоустроенным», — цитирует Виктора Назарова Оm1.ru.

«Важно не кто, а кого выберут. Я заинтересован, чтобы мэр пришел и пахал. У Путина (президент РФ Владимир Путин — прим. ИА REGNUM ) есть выражение: «пахать, как раб на галерах». Вот и мэр должен быть таким. Каждый может войти в комиссию по отбору кандидатуру мэра», — резюмировал губернатор.

Напомним, срок полномочий Вячеслава Двораковского на посту мэра Омска заканчивается в текущем году, однако прямых выборов градоначальника не будет.

В горсовете Омска ИА REGNUM сообщили, что в комиссию по выборам мэра должно войти 12 человек. Из них шестерых назначит губернатор Омской области. Еще шесть кандидатур предложит горсовет. От парламентариев представлять омичей будут два почетных гражданина Омска и делегаты четырех фракций, представленных в горсовете. Состав комиссии утверждается на заседании горсовета.

Выборы мэра предполагают три этапа. На первом — собираются документы от всех претендентов на должность главы города, соответствующих требованиям выборной системы. На втором этапе комиссия проверяет документы, на третьем — участники комиссии проводят собеседование и делают выбор. Конкурс будет признан состоявшимися, если будет выбрано не менее двух кандидатур. Далее свой выбор должен будет сделать весь состав депутатского корпуса. В том случае, если Омский городской совет отклонит все предложенные кандидатуры, комиссия назначает новый конкурс. Победителю необходимо набрать большинство голосов, то есть 21 голос.

Известно, что партия КПРФ уже выдвинула на пост мэра Омска предпринимателя Виктора Жаркова. А сегодня, как передает «БК55», Виктор Назаров озвучил имена еще трех кандидатов на этот пост. Это управляющий омским отделением «Сбербанка России» Игорь Меркулов, гендиректор ОАО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест и министр природы Александр Винокуров. «Три кандидатуры, которые направлены в Москву, по ним еще нет заключения правоохранительных органов. Это Меркулов, Шелест и Винокуров. Как только придет ответ, добавим еще три фамилии», — сказал губернатор.

Что касается Вячеслава Двораковского, ранее он заявил, что решит летом, пойдет ли на выборы в горсовет.

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