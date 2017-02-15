Подозреваемую в покушении на Ким Чен Нама женщину зафиксировала видеокамера

Куала-Лумпур, , 10:09 — REGNUM Женщину, которую подозревают в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера Северной Кореи, — засняли видеокамеры в аэропорту Куала-Лумпур, сообщает Star.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая, судя по кадрам, приблизилась к корейцу. Это молодая женщина «в белой кофте с длинными рукавами и мини-юбке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам погиб 14 февраля в Малайзии. На него напали две женщины в аэропорту столицы Малайзии.

Кореец получил укол отравленными иглами, а злоумышленницы скрылись. Полиция начала расследование.

Ким Чен Нам был сводным братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и старшим сыном предыдущего лидера страны Ким Чен Ира. Из-за сложных отношений с отцом Ким Чен Нам был отстранён от государственных дел и вскоре уехал за рубеж.

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