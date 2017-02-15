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Место Николая Любимова в Госдуме займет депутат из Тульской области

Политика
Наталья Пилюс – следующая в списке «Единой России»
Госдума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Госдума

Тула, 15 февраля 2017, 09:50 — REGNUM  Мандат депутата Государственной думы седьмого созыва, который освободился в связи с назначением Николая Любимова на пост врио губернатора Рязанской области, скорее всего, получит депутат Тульской облдумы Наталья Пилюс.

«У нас практика: передачу мандата осуществлять следующему по региональной группе. Следующий по региональной группе у нас там представитель Тулы Наталья Николаевна Пилюс. Она идет следующей в 21-й региональной группе, которая включала в себя Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области», — цитирует ТАСС секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президент РФ Владимир Путин принял отставку с поста главы региона Олега Ковалева, который руководил регионом с 2008 года.

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Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области

Исполняющим обязанности губернатора Рязанской области президент назначил 45-летнего депутата Государственной думы от Калужской области Николая Любимова. Любимов имеет богатый управленческий опыт — он работал на посту министра экономического развития Калужской области, а также в должности мэра Калуги. С 2010 по 2015 работал заместителем губернатора Калужской области.

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