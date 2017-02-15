На переговорах по Сирии в Астане может быть согласован итоговый документ

На 16 февраля намечено пленарное заседание с участием всех делегаций

Москва, , 09:46 — REGNUM Согласование итогового документа в рамках межсирийских переговоров, которые проходят в столице Казахстана Астане, может произойти 16 февраля. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны РФ, передает 15 февраля RТ.

«Завтра же пройдёт пленарное заседание с участием всех делегаций, на котором может быть согласован итоговый документ», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, представители военного ведомства отметили, что переговоры по Сирии проходят 15 и 16 февраля, как ранее было запланировано. Пауз или переносов переговоров в рамках Астанинского процесса не наблюдается.

На 15 февраля намечены рабочие встречи в двустороннем формате. На них стороны уточнят позиции и озвучат предложения, касающиеся обеспечения режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики.