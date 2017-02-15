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Саратовский губернатор ждет решения своей судьбы в Кремле и просит КОИБы

Политика
В Москве прошла встреча губернатора Валерия Радаева с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой

Саратов, 15 февраля 2017, 09:38 — REGNUM  В Москве состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, на которой было обсуждено формирование нового состава регионального избиркома и дополнительное выделение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщила пресс-служба главы области, передает ИА REGNUM.

Как отметил в беседе с Эллой Панфиловой Валерий Радаев, Саратовская область нацелена на то, чтобы грядущие выборы прошли максимально открыто, прозрачно и легитимно. В свою очередь Элла Памфилова подчеркнула, что в вопросе о выделении региону дополнительных электронных урн будет оказана необходимая поддержка.

В саратовском истеблишменте ждут решения Кремля по поводу дальнейшей судьбы губернатора Валерия Радаева, срок полномочий которого истекает 5 апреля 2017 года. По неофициальной информации 14 февраля с Валерием Радаевым должен был встретиться с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующей избирательной комиссии Саратовской области истекают в 2017 году. 5 апреля 2017 года истекают полномочия губернатора Саратовской области у Валерия Радаева.

На 10 сентября 2017 года в Саратовской области намечены выборы губернатора и депутатов областной думы. Валерий Радаев пока не заявлял о своем намерении пойти на второй губернаторский срок.

Напомним, 23 марта 2012 года в связи с отставкой саратовского губернатора Павла Ипатова временно исполняющим обязанности был назначен Валерий Радаев. 2 апреля 2012 года президент РФ Владимир Путин предложил Саратовской областной думе назначить Радаева губернатором области. 5 апреля 2012 года он был утвержден областным парламентом в должности губернатора.

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