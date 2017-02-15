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‍Киев солидарен с Трампом в желании «вернуть Крым Украине»

Политика
Пресс-секретарь Порошенко: «Россия должна вернуть Крым Украине»
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Киев, 15 февраля 2017, 09:32 — REGNUM  Заявление пресс-секретарь Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на «возвращение» Россией Крыма, справедливо, считает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Крым должен быть «возвращён» Украине, написал он в своём Facebook.

«Хорошее заявление представителя Белого lома. Россия должна вернуть Крым Украине», — написал Цеголко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Спайсер 14 февраля заявил, что Трамп ожидает от Москвы действий по разрешению украинского конфликта. «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернёт Крым», — сказал он.

Спайсер уверяет, что американский президент настроен на диалог с Москвой и рассчитывает, что ему это удастся — «в отличие от предыдущей администрации». Для Трампа важно ликвидировать террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в этом вопросе сотрудничество с Москвой необходимо.

Напомним, 31 июля кандидат (на тот момент) в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания главой Белого дома готов рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России. «Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где они были прежде, — сказал он. — И это тоже надо рассмотреть».

Трамп отметил, что Украина находится в состоянии беспорядка. Немалую роль в этом играет руководство США и президент Барак Обама.

Читайте подробнее: Трамп: Жители Крыма хотят быть с РФ, а не с Украиной

В Киеве заявление Трампа восприняли болезненно. 1 августа бывший глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил:

«Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованному порядку и международному праву».

Читайте подробнее: Яценюк обрушил на Трампа шквал критики из-за его позиции по Крыму

Также Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Огайо (США) заявил: «Я имел в виду, если вы хотите вернуть Крым сейчас [в 2014 году], вам придется начать Третью мировую войну, чтобы получить его обратно».

Читайте подробнее: Трамп предупредил об опасности Третьей мировой войны из-за Крыма

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом США: Трамп ждет от России возвращения Крыма Украине

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Воссоединение Крыма с Россией
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