Строительство завода в китайском Дацине приостановлено из-за протестов

Местные жители обеспокоены тем, что завод усугубит экологическую ситуацию в городе

Пекин, , 09:31 — REGNUM Правительство города Дацин, расположенного на границе Китая с Россией, заявило о приостановке строительства алюминиевого завода из-за протестов местных жителей, сообщает Associated Press.

Более 200 протестующих в городе Дацин столкнулись с десятками полицейских в связи с неприятием плана строительства завода, который, по их мнению, представляет угрозу для экологии города. Правительство города в своем заявлении согласилось учесть мнение граждан, сообщив, что проект будет временно приостановлен.

Напомним, проблема экологической безопасности очень остро стоит на повестке дня Китая, граждане очень чувствительны к подобного рода вопросам. Правительство, для преодоления данной проблемы, часто прибегает к различным ограничительным мерам.

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