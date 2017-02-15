Глава экономического комитета Петербурга ушла после доклада в Смольном

Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сегодня, 15 февраля, назначит исполняющего обязанности главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Занимавшая до сегодняшнего дня пост председателя этого комитета Елена Ульянова неожиданно подала в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил утром в среду пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Губернатор уже подписал заявление чиновницы.

Накануне Ульянова выступала с докладом на заседании правительства Санкт-Петербурга, рассказывая о перспективах социально-экономического развития города и трех сценариях, по которым может развиваться ситуация в городской экономике.

О причинах, заставивших Ульянову уйти, пока не сообщается.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга является координатором реализации Стратегии развития Санкт-Петербурга.

Елена Ульянова родилась в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, получив специальность экономиста.

С 1997 по 2000 год работала аудитором. С 2000 по 2003 год была заместителем генерального директора по финансам Ломоносовского фарфорового завода. В 2004—2006 годах возглавляла финансовые службы в холдинговых структурах в сфере девелопмента, производства и розничной торговли. С 2006 по 2012 год возглавляла департамент управленческого консультирования международной компании Deloitte в Санкт-Петербурге. В 2013—2014 годах работала членом совета директоров в производственных компаниях и федеральной розничной сети.

С августа 2014 года по февраль 2015 года — советник губернатора Санкт-Петербурга по экономическим вопросам. С 24 февраля 2015 года была председателем комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

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