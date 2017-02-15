Российско-белорусские учения ВДВ пройдут в Псковской области

Эти учения станут первыми международными учениями для ВДВ России в 2017 году

Москва, , 09:10 — REGNUM С 28 февраля по 4 марта 2017 года на базе 76 десантно-штурмовой дивизии в Псковской области состоятся совместные российско-белорусские тактические учения. В совместном учении примут участие подразделения ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

Особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров. В районах выполнения задач подразумевается присутствие замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов.

Совместные тактические учения ВДВ России с привлечением подразделений зарубежного государства, проводимые на территории Российской Федерации, станут первыми международными учениями ВДВ в 2017 году.

Читайте также: Первые международные тактические учения ВДВ пройдут в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года делегация ВДВ России посетила Белоруссию. В ходе визита обсуждались вопросы проведения первого международного тактического учения на территории Витебской области Республики Белоруссии с участием подразделений ВДВ России. Учение запланировано на апрель 2017 года.

Читайте также: ВДВ России в 2017 году примут участие в 70 международных мероприятиях