Власти США обнародовали позицию по палестино-израильскому конфликту
Вашингтон, 15 февраля 2017, 09:09 — REGNUM Власти США не намерены настаивать на принципе двух государств при решении палестино-израильского конфликта. Об этом, как передает RT, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
«Принцип двух государств, который не приносит мира не является целью, которую кто-то хочет достигнуть», — говорит источник.
Представитель Белого дома добавил, что администрация президента США не собирается диктовать сторонам конфликта условия заключения мирного соглашения, а будет работать в качестве посредника.
В Организации Объединенных Наций (ООН) между тем заявили, что останутся привержены принципу «двух государств» при урегулировании палестино-израильского конфликта.
Принцип «двух государств» основан на создание государства Палестины рядом с Израилем, при котором арабским жителям будет предоставлена возможность выбора гражданства одной из стран.
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