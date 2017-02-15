Власти США обнародовали позицию по палестино-израильскому конфликту

Представитель Белого дома добавил, что администрация президента США не собирается диктовать сторонам конфликта условия заключения мирного соглашения

Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Власти США не намерены настаивать на принципе двух государств при решении палестино-израильского конфликта. Об этом, как передает RT, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Принцип двух государств, который не приносит мира не является целью, которую кто-то хочет достигнуть», — говорит источник.

Представитель Белого дома добавил, что администрация президента США не собирается диктовать сторонам конфликта условия заключения мирного соглашения, а будет работать в качестве посредника.

В Организации Объединенных Наций (ООН) между тем заявили, что останутся привержены принципу «двух государств» при урегулировании палестино-израильского конфликта.

Принцип «двух государств» основан на создание государства Палестины рядом с Израилем, при котором арабским жителям будет предоставлена возможность выбора гражданства одной из стран.

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