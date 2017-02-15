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Замгоссекретаря США Шэннон провёл встречу с российским послом Кисляком

Политика
Переговоры прошли в закрытом формате

Вашингтон, 15 февраля 2017, 08:59 — REGNUM  ‍Закрытая встреча в Вашингтоне российского посла в США Сергея Кисляка и исполняющего обязанности замгоссекретаря США Томаса Шэннона состоялась 14 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

Переговоры были запланированы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Государственном департаменте США заявили, что Шэннон и российский посол проведут переговоры. Озвучивалось время начала встречи.

Напомним, 14 февраля отправлен в отставку советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн. В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп перестал доверять Флинну.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Флинн до инаугурации президента провёл переговоры с Кисляком по вопросу изменения санкционной политики США в отношении России. Флинн отрицал эти обвинения.

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Читайте ранее в этом сюжете: Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу в Вашингтоне

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