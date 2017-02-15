13 граждан Египта освобождены в Ливии

Триполи, , 08:48 — REGNUM По меньшей мере 13 граждан Египта были освобождены в Ливии, заявили в вооруженных силах Египта. Об этом сообщает Anadolu.

«Вооруженные силы Египта в координации с Главным командованием ливийской армии освободили 13 граждан Египта, похищенных одной из преступных группировок на северо-востоке Ливии в городе Адждабия», — заявил представитель вооруженных сил Египта Тамер аль-Рифай.

Относительно преступной группировки не было получено никакой дополнительной информации. Также не было ничего указано о том, как, где и когда были похищены граждане Египта.

«Мы связались с семьями освобожденных и сообщили о том, каким образом они будут возвращены домой», — добавил аль-Рифай.

Власти Египта не располагают точной информацией о количестве своих граждан, проживающих и работающих на территории Ливии, но примерное их количество оценивается сотнями тысяч.

Напомним, после свержения и убийства в 2011 году лидера Ливии Муаммара Каддафи, страна фактически распалась на несколько противоборствующих между собой частей, что стало причиной многочисленных вооруженных столкновений, а также роста преступности.