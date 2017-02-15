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Флинн о разговоре с послом России: Я «не пересекал границ»

Политика
«Он (разговор) был не о санкциях»
Майкл Томас Флинн Майкл Томас Флинн

Вашингтон, 15 февраля 2017, 08:23 — REGNUM  Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн не обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком отмену «ограничительных мер» против Москвы. Об этом рассказал сам политик в интервью изданию The Daily Caller, записанном до его отставки, произошедшей 14 февраля.

По словам политика, он «не пересекал границ» и обсуждал с российским представителем только высылку 35 дипломатов.

«Он (разговор) был не о санкциях, — заявил Флинн. — Речь шла о 35 дипломатах, высланных из страны. Вот о чем шла речь».

«В целом, разговор шел так: «Послушайте, я знаю, что это произошло. Мы все пересмотрим», — говорит Флинн. — Я никогда не говорил чего-то вроде «Мы пересмотрим санкции» или чего-то подобного».

Бывший советник президента США также отметил, что он принес свои извинения вице-президенту США Майку Пенсу относительно его более раннего заявления, согласно которым вопрос высылки дипломатов РФ из страны не обсуждался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Свое решение политик мотивировал тем, что не полностью проинформировал вице-президента США Майка Пенса и других о своих разговорах с послом РФ.

И.о. советника президента США по национальной безопасности назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

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