В Секретной службе США кадровые перестановки: в отставку уходит директор

Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Глава Секретной службы США (United States Secret Service, USSS) Джозеф Клэнси уходит в отставку. Он покинет свой пост после 29 лет работы, сообщает USSS на своей официальной странице в Twitter.

«Директор Клэнси, поздравляем с выходом в отставку», — сообщили в службе. Отмечается, что сотрудники службы благодарны Клэнси за работу и за его руководящую деятельность.

Глава USSS покинет свой пост 4 марта, уточняет Reuters. В подчинении Клэнси находились около семи тысяч человек — такова численность сотрудников службы.

В основном эта структура занимается охраной американского президента и его семьи. Также на неё возложены функции борьбы с контрафактом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отставку подал советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Это решение связано с обвинениями в адрес Флинна по поводу его переговоров с российской стороной.

Как объяснил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, американский президент Дональд Трамп недостаточно доверяет Флинну. «Доверие между президентом и генералом Флинном снизилось настолько, что мы пришли к выводу, что надо что-то менять», — сказал он.

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