ВВС Турции нанесли ракетные удары по курдам

Атаке предшествовала спецоперация, в ходе которой было задержано 834 человека

Анкара, , 08:06 — REGNUM ВВС Турции нанесли четыре ракетных удара по Рабочей партии Курдистана (РПК) на юге Турции в горах Аманос, заявил генеральный штаб Турции. Об этом сообщает Anadolu.

По данным Управления безопасности Турции, ранее, 14 февраля полиция Турции задержала по меньшей мере 834 подозреваемых в связях с РПК, которая считается в Турции, США и ЕС террористической организацией. В России таковой она не является.

Напомним, перемирие между правительством Турции и РПК было разорвано в июле 2015 года, с тех пор в результате боевых столкновений погибло свыше 1 тыс. 200 сотрудников безопасности и гражданских лиц.

Курды понесли более значительные потери: было убито или задержано свыше 10 тыс. человек.

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