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Маккейн обвинил Россию в нарушении договора РСМД

Политика
«Это является значительной военной угрозой для Вооруженных сил США и наших союзников по НАТО»

Вашингтон, 15 февраля 2017, 07:49 — REGNUM  Россия развернула крылатые ракеты с ядерными боеголовками в нарушении советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Таким образом создаётся военная угроза для американских вооружённых сил, говорится в заявлении американского сенатора Джона Маккейна на его официальном сайте.

Маккейн обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот «испытывает новую американскую администрацию». «Развёртывания Россией крылатых ракет с ядерными боеголовками наземного базирования в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является значительной военной угрозой для ВС США и наших союзников по НАТО», — написал он.

По словам Маккейна, Вашингтон вынужден реагировать на российские действия. В частности, об этом свидетельствуют два законопроекта, связанные с обороной, которые рассматривают американские законодатели.

Маккейн считает, что Вашингтон должен выступить защитником европейских союзников, и для этого требуются экстренные действия. Соединённым Штатам требуется продолжить «текущую модернизацию ядерных сил».

Вашингтон, как заявляет американец, должен быть готов к противостоянию «русской ядерной доктрине». По совам Маккейна, в ней Москва призывает использовать ядерное оружие первой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 февраля, газета The New York Times сообщила, что, как утверждают официальные лица из американского руководства, Москва секретно развернула крылатые ракеты, нарушающие РСМД. Впрочем, доказательств представлено не было.

Напомним, РСМД был подписан генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Соглашение вступило в силу 1 июня 1988 года.

СССР и США обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000−5500 км) и малой (500−1000 км) дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета

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