Переговоры по Сирии откладываются на один день

Делегации правительства Сирии, а также сирийской оппозиции уже прибыли в Астану

Дамаск, , 07:40 — REGNUM Переговоры по разрешению кризиса в Сирии с участием России, Ирана и Турции, которые должны были начаться 15 февраля, задерживаются на сутки, заявил министр иностранных дел Казахстана Абдарахман Кайрат. Об этом сообщает Reuters.

Делегация правительства Сирии и представители оппозиции уже прибыли в Астану. На переговоры также приглашен специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Напомним, с декабря 2016 года в Астане проходят переговоры по кризису в Сирии, организованные Россией, Ираном и Турцией. В их рамках удалось заключить соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии.

Дальнейшие консультации должны стать прологом для подписания полноценного мирного договора, который положит конец гражданской войне, продолжающейся уже шесть лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегации РФ и Сирии прибыли на переговоры в Астану