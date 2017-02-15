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В Минобороны прокомментировали слова Пентагона об «обычном патрулировании»

Политика
«Странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Чёрного моря»
Миротворец
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миротворец

Москва, 15 февраля 2017, 07:24 — REGNUM  В Чёрном море 10 февраля не было никаких недоразумений, связанных с пролётом российских военных самолётов вблизи эсминцев ВМС США Porter. «Обычное патрулирование», о котором сообщал Пентагон, совершалось рядом с Россией, где не удивительно увидеть полёт российских самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передаёт телеканал НТВ.

«Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Чёрном море рядом с эсминцем ВМС США Porter не было», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны пояснил, что российские военные самолёты летали и летают над нейтральными водами Чёрного моря. При этом соблюдаются требования безопасности и международные нормативы.

«Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал «обычное» патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, — странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Чёрного моря», — отметил Конашенков.

Напомним, американцы в очередной раз обвинили Россию в том, что российские самолёты опасно сблизились с американской военной техникой. Представитель Европейского командования ВС США капитан Дэнни Эрнандес заявил, что 10 февраля произошло три инцидента с участием самолётов ВКС РФ и эсминца Porter.

Он утверждал, что к Porter подлетели Су-24, а затем — один Су-24 и противолодочный самолёт Ил-38. Американец пояснил, что Porter делал попытки выйти на связь, но ответ не получал.

После этого официальный представитель Пентагона Мишель Баланса заявила об «обеспокоенности пролётом российских военных самолётов вблизи Porter 10 февраля с выключенными транспондерами». Она также упомянула, что эсминец не смог выйти на связь.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны опровергло сближение истребителей с эсминцем США в Чёрном море

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