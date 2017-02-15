Совбез ООН призывает к миру в Гвинее-Бисау

В западноафриканской стране было слишком много переворотов

Нью-Йорк, США, , 05:52 — REGNUM Собет Безопасности ООН призвал «ключевых игроков» Гвинеи-Бисау к политическому урегулированию в стране, передает Associated Press.

В заявлении СБ ООН подчеркивается «насущная необходимость обеспечения всестороннего диалога между основными национальными субъектами в целях обеспечения эффективного функционирования правительства» африканской страны.

Как сообщают журналисты информагентства, «в Гвинее-Бисау было так много переворотов и контрпереворотов, что ни один избранный лидер не смог завершить свой срок с момента получения страной независимости от Португалии в 1974 году».

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