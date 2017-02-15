МИД Венесуэлы выразил протест США из-за санкций против вице-президента

Каракас, , 05:15 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил министерству иностранных дел страны направить ноту протеста США в связи с введением санкций против вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, передает Agence France-Presse.

Как сообщается, Николас Мадуро заявил о недопустимости действий администрации США и пообещал, что Венесуэла «не оставит эту атаку без ответа».

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее Минфин США сообщил о внесении Тарека Эль-Айссами в санкционный список, так как, по мнению Вашингтона, вице-президент Венесуэлы «играет существенную роль в международной торговле наркотиками».

Ограничительные меры также были введены в отношении ещё одного гражданина Венесуэлы и 13 венесуэльских компаний.

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