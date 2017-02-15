В Индонезии проходят выборы губернаторов

Джакарта, , 04:56 — REGNUM В штатах Индонезии сегодня стартовали губернаторские выборы, передает Associated Press.

Избирательные участки открылись в Индонезии в 7:00 по местному времени (3:00 мск). Главное голосование происходит в Джакарте, где открыты 13 000 избирательных участков и правом голоса обладают 7,1 млн человек.

Общественное внимание к голосованию в Джакарте приковано также потому, что выборы губернатора Джакарты предваряли долгие месяцы политической борьбы, уличных беспорядков и судебных процессов — после того, как действующего губернатора, христианина Басуки Пурнама представители мусульманского большинства обвинили в «оскорблении Корана».

Основным соперником Пурнама является Агус Харимурти Юдойоно, сын бывшегго президента страны.

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