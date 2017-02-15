Китай призвал мировое сообщество к защите инфрастуктуры

Китай надеется на усиление сотрудничества в зонах особого риска в целях эффективного противодействия и защиты проектов международной кооперации от террористических атак, а также обеспечения безопасности на всем протяжении строительства «Нового шелкового пути»

Пекин, , 04:40 — REGNUM Китай призвал мировое сообщество объединить усилия по защите инфраструктуры от террористических атак на «Новом шелковом пути», сообщает 15 февраля China Daily.

«Инициатива «Пояса и пути» содержит в основе приоритет международной кооперации в целях помощи странам, по которым будет пролегать путь, а также реализации их инфраструктурного развития», — заявил Лю Цзеи, представитель КНР в ООН на открытом совещании Совбеза ООН по защите инфраструктуры от террористических атак.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию за номером 2341, призывающую членов мирового сообщества объединить усилия в целях развития и дальнейшего улучшения стратегии снижения рисков террористических атак на критически важную инфраструктуру.

К настоящему времени, по словам Лю, более ста стран и международных организаций присоединились к инициативе «Пояса и пути», поэтому Китай надеется на усиление сотрудничества в зонах особого риска в целях эффективного противодействия и защиты проектов международной кооперации от террористических атак, а также обеспечения безопасности на всем протяжении строительства «Нового шелкового пути».

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