Премьер-министр Шри-Ланки зовет беженцев домой

В Австралию и США мигрантам уже не попасть

Канберра, , 04:37 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в ходе визита в Австралию заявил, что все беженцы из Шри-Ланки, находящиеся в лагерях для нелегальных мигрантов на тихоокеанских островах, могут «свободно вернуться домой, не опасаясь преследований», передает Associated Press.

В настоящий момент в лагерях беженцев в Науру и Папуа — Новой Гвинее находится около 2000 мигрантов, стремившихся попасть в Австралию, значительная часть из них — выходцы из Шри Ланки.

Условия содержания беженцев регулярно становятся причиной критики международных правозащитных организаций, однако Австралия «не торопится» принять мигрантов.

Стоит напомнить, что предыдущий президент США Барак Обама издал указ о принятии в Соединенные Штаты 1250 беженцев из лагерей в Науру и Папуа — Новой Гвинее, однако он вряд ли будет исполнен — новый президент США Дональд Трамп уже охарактеризовал решение своего предшественника как «идиотское».

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