Южная Корея обеспокоена убийством брата Ким Чен Ына

Сеул, , 04:08 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи созвал заседание Совета национальной безопасности по причине гибели брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в Малайзии, передает Reuters.

Встреча началась в 8:50 по местному времени (2:50 мск) и посвящена угрозам безопасности государства в связи с убийством в Малайзии сводного брата главы КНДР Ким Чон Нама.

Напомним, Ким Чон Нам был старшим сыном предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира. Из-за сложных отношений с отцом, Ким Чон Нам был отстранен от государственных дел и вскоре уехал за рубеж. Главный пост в Северной Корее занял его младший сводный брат Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля полиция Малайзии подтвердила информацию о гибели брата лидера КНДР — он был убит в малазийском аэропорту в результате нападения двух женщин с отравленными иглами. Нападавшим удалось скрыться, полиция начала расследование.

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