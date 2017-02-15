Гутерриш уволил руководителя миротворческих операций ООН

Нью-Йорк, США, , 03:46 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нового руководителя операций ООН по поддержанию мира, кандидатура предыдущего главы миротворческих миссий не была подтверждена, передает Reuters.

Посто нового руководителя миротворческих миссий ООН сроком на один год с 1 апреля займет французский дипломат Жан Пьер Лакруа. кандидатура его предшественника Эрве Ладсу, действующего заместителя генсека и главы миротворческих миссий, была отклонена.

Напомним, в начале февраля новый постпред США в ООН Никки Хейли назвала реформу миротворческих миссий организации «одним из главных приоритетов» своей работы — миротворческие миссии стоят ООН $8 млрд в год, однако их эффективность «вызывает вопросы».

После этого о кардинальных изменениях в миротворческих миссиях ООН также заявлялось пока действующим заместителем Генерального секретаря Эрве Ласду. Так, организация в ближайшие месяцы может вывести миротворцев с Гаити.

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