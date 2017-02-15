Борис Джонсон путешествует по Африке

Остановка в Гамбии, дальше — в Гану

Банжул, , 03:27 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел встречу с президентом Гамбии Адамой Барроу и выразил надежду, что африканская страна при новом лидере вернется в Содружество, передает Associated Press.

«Мы здесь, чтобы помочь, — заверил Джонсон. — Соединенное Королевство имеет тесную связь с Гамбией».

Предыдущий президент Гамбии Яхья Джамме, передавший власть Барроу после вторжения в страну войск блока ЭКОВАС, в 2013 году вышел из Содружества бывших колоний Британской Империи, опекаемых Великобританий.

По словам Джонсона, при новом правительстве страны будут «опираться на многолетнюю дружбу и партнерство» в ключевых областях, таких как образование, здравоохранение и безопасность.

Сообщается, что далее глава МИД Великобритании в ходе своего африканского тура направляется в Гану, где проведет встречу с президентом Нана Акуфо-Аддо, вступившим в должность 7 января.

Читайте также: Яхья Джамме «улетел навсегда» — в Гамбии снят режим чрезвычайного положения