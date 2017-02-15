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Россия и Турция фикусируют новые нарушения перемирия в Сирии

Политика
К режиму прекращения огня присоединились ещё пять сирийских населённых пунктов
Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо
Иллюстрация: Минобороны России
Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

Москва, 15 февраля 2017, 02:59 — REGNUM  В Сирии за сутки 6 февраля подтверждено шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано пять нарушений в провинциях Латакия и Хама», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства также было зафиксировано девять нарушений в провинциях Алепп, Деръа и Дамаск, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной был подтверждён только один случай нарушения.

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В течение суток подписано ещё пять соглашений о присоединении к режиму прекращения огня населённых пунктов Щабъа, Шабъа-Кунейтр и Хауш-эль-Ашари в провинции Дамаск, а также Машта-Махли и Махабия в провинции Хомс. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1243.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 110 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

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Сообщается, что за сутки площадь освобожденных территорий, перешедших под контроль правительственных войск Сирии увеличилась до 1428,4 квадратных километра. С начала текущего года от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 47 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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