«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима

Москва, , 02:20 — REGNUM Сталинские репрессии являлись неизбежным элементом беспрецедентной по своим историческим срокам и масштабам модернизации, которая была необходима ради спасения страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Россия была страной, в которой пахали на лошадях и быках. Чаще на лошадях. И с этими лошадьми и сохой находились в определенном диалоге — с ними общались по законам традиционного общества. Для того, чтобы за 10 лет превратить такую страну в страну, которая в огромном масштабе может производить в огромном количестве танки, артиллерию, машины, пересадить крестьянство на трактора — вообще неизвестно, что нужно», — заявил Кургинян.

Модернизация СССР в столь короткий срок не имеет аналога в истории, напомнил политолог. В других странах переход от традиционного общества к современному, индустриальному, продолжался 80, 100, 150 лет ценой чудовищных жертв, не сопоставимых со сталинскими репрессиями: «К вопросу о жертвах. А кем жертвовали немцы в крестьянских войнах и во всем прочем? А чем жертвовали англичане в огораживаниях и во всем остальном? А чем жертвовал неизвестно ради чего, только ради вторичного канализации Пиночет? А чем жертвовали другие?..»

Эксперт подчеркнул, что не пытается представить, будто 800 тыс. расстрелянных и 2 млн жертв политических репрессий — незначительные жертвы. Тем не менее, репрессии при Сталине, эти жертвы авторитарной модернизации, не имеют экстраординарного характера в историческом масштабе. «Это жертвы Франко в Испании — если взять и количество лет, и число живущих в Испании, — это жертвы Пиночета, это жертвы в Индонезии. Это примерно тот же процент жертв», — указал Кургинян.

По его словам, этот факт исключительно важен, поскольку преувеличение масштабов сталинских репрессий направлено на формирование национального «комплекса неполноценности».

«Если это те же жертвы, что везде, то всё время задаёшь вопрос — а чем это отличается от Бонапарта, Кромвеля, индонезийских диктаторов, Франко, Пиночета и других? Это не значит, что это хорошо — но значит, что это стоит в определенном ряду с другими вещами», — указал он.

«Если нужно для того, чтобы народ не погиб полностью (имеется в виду угроза в контексте Мировой войны — Прим. ИА REGNUM ), за 10 лет перевести страну из аграрно-традиционного, находящегося на 5 месте в мире страны в находящуюся на втором индустриальную — без жертв это сделать невозможно. Возникает один вопрос — либо кем-то пожертвуем, либо всеми. Говорю это как внук человека, которого репрессировал Сталин. Это правда исторического процесса. Да, пожертвовали, иногда несправедливо. Спасли народ, спасли государство, вывели его на абсолютно новые рубежи, создали абсолютно новую страну, новую общность и фактически новое человечество. И тем что это сделали остановили, между прочим, остановили односторонний диктат, который, если бы не сделали ядерного оружие, был бы очень быстрым», — заявил Кургинян.