ООН «озабочена» подавлением протестов в Бахрейне

Демонстрации в Манаме начались 14 февраля, в шестую годовщину кровавого подавления шиитских протестов 2011 года

Нью-Йорк, США, , 02:07 — REGNUM Организация объединенных наций выразила озабоченность по поводу подавления протестов шиитского большинства в Бахрейне, передает Associated Press.

«ООН выражает озабоченность по поводу ограничения основных свобод, в том числе свободы мирных собраний, свободу объединений и свободу выражения мнения в Бахрейне», — говорится в заявлении организации, зачитанном заместителем пресс-секретаря ООН Фархан Хаком.

По словам Хака, ООН «продолжит побуждать правительство предпринять осмысленные и меры по укреплению доверия, подлинного национального диалога для обеспечения мира, стабильности и процветания всех граждан Бахрейна».

Как сообщало ИА REGNUM, демонстрации шиитов в Манаме начались 14 февраля, в шестую годовщину кровавого подавления шиитских протестов 2011 года. На этот раз о применении оружия против демонстрантов не сообщается, однако известно о массовых задержаниях протестующих.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства