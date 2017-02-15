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«Мы готовы снова заплатить жизнями миллионов наших современников?»

Политика
Политолог Виктор Кувалдин о цене за величие державы

Москва, 15 февраля 2017, 02:08 — REGNUM  XX съезд КПСС поставил фундаментальную проблему для российской истории точно: мы за любой прогресс готовы платить такую цену? Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале Россия 1 заявил завкафедрой общественно-гуманитарных наук Московской школы экономики МГУ Виктор Кувалдин.

«Если мы возьмём доклад Поспелова, то с 35-го по 40-й год арестованы 2 миллиона, расстреляны — почти 700 тысяч. Хрущёв в своём докладе эту цифру опустил, сделал это видимо сознательно. За скобками осталось очень многое: осталась гражданская война, осталась коллективизация. Хрущёв в докладе не случайно упомянул катастрофу под Киевом, катастрофу под Харьковом, прямо называя Сталина виновника в этом, там речь шла тоже о сотнях тысяч», — обозначил политолог.

«Сейчас начинают говорить, что эта цена неизбежна. Есть страны, которые провели быстро и очень успешно модернизацию, никакой такой цены не платили, — отметил Виктор Кувалдин. — В 60-е годы Южная Корея — одна из самых отсталых стран, более отсталая, чем Африка, проходит 20 лет, и Корея выбивается в разряд передовых стран. Можно взять пример современника Сталина: Рузвельт в 32-м году получает страну в глубочайшем кризисе, через 10 лет страна не только поднята, она ведёт войну с тремя агрессорами, и она оказывается победителем. Мне кажется, сейчас и надо это обнажить, и задать тот же вопрос нашим людям. Если мы снова хотим выбиться на второе место, стать такой великой державой, мы снова готовы заплатить жизнями миллионов наших современников?»

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