Wikileaks призывает предать гласности расшифровку беседы Флинна и Кисляка

Организация призвала прислать ей расшифровку разговора экс-советника президента США с российским послом для её обнародования

Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Организация WikiLeaks призвала прислать ей материалы с расшифровкой разговора экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком с тем, чтобы представить её на суд общественности.

«Перехваченная расшифровка разговора Флина и Кисляка должна быть представлена общественности, чтобы каждый мог действовать, располагая полной информацией», — говорится в сообщении организации в Twitter.

К сообщению приложена ссылка, по которой обладатель документа может направить его WikiLeaks.

Как передавало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил на брифинге сообщил, что отставка Майкла Флинна связана исключительно с тем, что президент США Дональд Трамп недостаточно ему доверяет.

«Мы достигли точки, когда возникла проблема. Она не юридическая, а касается недостаточного доверия. Доверие между президентом и генералом Флинном снизилось настолько, что мы пришли к выводу, что надо что-то менять», — сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что контакты Майкла Флинна с российским послом вполне нормальны, а претензии Дональда Трампа заключаются в том, что советник не смог точно передать содержание беседы вице-президенту Майклу Пенсу.

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