В Египте сорвалась встреча между двумя правительствами Ливии Политика Единой Ливии пока не будет

Каир, , 00:46 — REGNUM Встреча между «верховным главнокомандующим» Ливии Халифой Хафтаром из Бенгази и премьер-министром «Правительства национального единства» Фаезом Сераджем из Триполи не состоялась, передает Associated Press. Известно, что встреча не состоялась из-за отказа со стороны генерала Хафтара. Причины отказа не поясняются. На встрече, которая была запланирована в египетском Каире, планировалось обсуждение объединения и политического урегулирования в стране. Генерал Халифа Хафтар, который формально подчиняется правительству Тобрука, не признанному ООН, контролирует большую часть востока Ливии. Читайте также: «Хафтар — конь, на которого ставит Россия в Ливии»

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