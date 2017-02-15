Минобороны опровергло сближение истребителей с эсминцем США в Чёрном море

Ранее в Пентаогне заявили о трёх инцидентах с участием российских военных самолётов и эсминца Porter ВМС США

Москва, , 00:36 — REGNUM В Минобороны России опровергли сообщения об инциденте в Чёрном море с участием российских военных самолётов и эсминца ВМС США Porter, передаёт телеканал «Звезда».

Как сообщается, в российском военном ведомстве подчеркнули, что все полёты российских самолётов над нейтральными водами Чёрного моря совершались и совершаются в соответствии с международными правилами.

Напомним, ранее представитель Европейского командования Вооружённых сил США капитан Дэнни Эрнандес заявил, что 10 февраля произошло три инцидента с участием военных самолетов ВКС России и американского ракетного эсминца Porter.

По его словам, в первый раз к военному кораблю США приблизились два фронтовых бомбардировщика Су-24, во второй и в третий разы американские матросы увидели один Су-24 и противолодочный самолет Ил-38.

«Каждый раз USS Porter пытался выйти на связь, но не получил никакого ответа», — заявил Эрнандес.

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