Минобороны опровергло сближение истребителей с эсминцем США в Чёрном море
Москва, 15 февраля 2017, 00:36 — REGNUM В Минобороны России опровергли сообщения об инциденте в Чёрном море с участием российских военных самолётов и эсминца ВМС США Porter, передаёт телеканал «Звезда».
Как сообщается, в российском военном ведомстве подчеркнули, что все полёты российских самолётов над нейтральными водами Чёрного моря совершались и совершаются в соответствии с международными правилами.
Напомним, ранее представитель Европейского командования Вооружённых сил США капитан Дэнни Эрнандес заявил, что 10 февраля произошло три инцидента с участием военных самолетов ВКС России и американского ракетного эсминца Porter.
По его словам, в первый раз к военному кораблю США приблизились два фронтовых бомбардировщика Су-24, во второй и в третий разы американские матросы увидели один Су-24 и противолодочный самолет Ил-38.
«Каждый раз USS Porter пытался выйти на связь, но не получил никакого ответа», — заявил Эрнандес.
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