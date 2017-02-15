Премьер-министр Сербии Александр Вучич выдвинут кандидатом в президенты

Президентские выборы в Сербии должны состояться в апреле 2017 года

Белград, , 00:13 — REGNUM Лидер Сербской прогрессивной партии (СПП), премьер-министр Сербии Александр Вучич выдвинут кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах, передаёт 14 февраля «Радио и телевидение Сербии».

Как сообщил министр внутренних дел Небойша Стефанович по итогам заседания президиума правящей партии, кандидатура Александра Вучича была одобрена единогласно.

В заявлении СПП, распространённом по итогам заседания, отмечается, что Александр Вучич намерен провести консультации «со всеми партнёрами Сербской прогрессивной партии и попытаться обеспечить широкую общественную поддержку, чтобы одержать победу на президентских выборах».

Кроме этого, премьер Сербии планирует начать переговоры с действующим президентом страны Томиславом Николичем с тем, чтоб обеспечить сохранение национального единства, «защиту Сербии от сил прошлого и обеспечение её дальнейшего прогресса».

Напомним, дата президентских выборов в Сербии на данный момент окончательно не определена. По предварительной информации, они могут быть назначены на 9 апреля 2017 года. Президент Сербии избирается на пять лет и не может занимать должность более двух сроков подряд.