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Киев похвалил Белый дом США за высказывание о Крыме

Политика
Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине

Киев, 15 февраля 2017, 00:10 — REGNUM  Администрация президента Украины Петра Порошенко поспешила прокомментировать заявление Белого дома США о том, что американский президент Дональд Трамп ждет, когда Россия вернет Крым Украине. Соответствующее заявление сделал в своем Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов заявил, что президент Трамп рассчитывает на действия со стороны России по деэскалации конфликта на Украине, а также возвращение ей Крыма.

«Хорошее заявление представителя Белого дома», — похвалил Спайсера Цеголко в своем Twitter.

Надежда на реанимацию российско-американских отношений похоже не оправдалась. В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что жители Крыма сами хотели вернутся в состав России и их выбор надо уважать.

Также Трамп заявлял, что рассмотрит вопрос об отменен антироссийских санкций и считает налаживание росийско-американских отношений выгодным для США.

Однако, с приходом к власти все это так и осталось на уровне разговоров. Впрочем, в Москве и не надеялись на какое-то реальное изменение в российско-американских отношениях с приходом Трампа.

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