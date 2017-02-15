Белый дом США прокомментировал отставку советника Майкла Флинна

Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Белый дом США пояснил громкую отставку советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 февраля, пресс-секретарь президента США Шон Спайсер на регулярном брифинге.

По словам Спайсера, отставка Флинна связана исключительно с тем, что президент Дональд Трамп недостаточно ему доверяет. «Мы достигли точки, когда возникла проблема. Она не юридическая, а касается недостаточного доверия. Доверие между президентом и генералом Флинном снизилось настолько, что мы пришли к выводу, что надо что-то менять», — сказал Спайсер.

Также пресс-секретарь Белого дома США подчеркнул, что контакты Флинна с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком вполне нормальны, а претензии Трампа заключаются в том, что советник не смог точно передать содержание беседы вице-президенту Майклу Пенсу.

Спайсер добавил, что Флинн не нарушил никаких законов и вполне имел право обсуждать с послом России вопросы, которые обе страны считают актуальными.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Свое решение он мотивировал тем, что не полностью проинформировал Пенса и других о своих разговорах с послом России. Исполняющим обязанности советника назначен генерал в отставке Кит Келлогг.