СМИ США: Самолеты ВКС РФ приблизились к эсминцу USS Porter в Черном море

Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Несколько военных самолетов ВКС РФ приблизились к ракетному эсминцу ВМС США USS Porter, когда эсминец находился в Черном море, заявили официальные представители военного ведомства США, сообщает 14 февраля Reuters.

10 февраля произошло три инцидента с участием военных самолетов ВКС РФ и американского эсминца, заявил представитель Европейского командования Вооруженных сил США капитан Дэнни Эрнандес.

В первый раз к военному кораблю ВМС США приблизились два фронтовых бомбардировщика Су-24. Во второй и в третий раз американские матросы увидели один Су-24 и противолодочный самолет Ил-38, сообщил Эрнандес.

«Каждый раз USS Porter пытался выйти на связь, но не получил никакого ответа», — заявил Эрнандес.

Напомним, американский боевой корабль вошел в Черное море 2 февраля. США вынуждены осуществлять постоянную ротацию своих боевых кораблей в Черном море, так как конвенция Монтре не позволяет военным кораблям нечерноморских стран находится в акватории Черного моря более 21 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля стало известно, что эсминец ВМС США USS Porter покинул Черное море.

Читайте ранее в этом сюжете: Эсминец USS Porter покинул Черное море

Читайте развитие сюжета: Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов