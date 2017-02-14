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В Узбекистане ожидают серию визитов казахстанских делегаций

Политика
Представители Ассамблеи народов Казахстана провели встречу с первым заместителем председателя Сената парламента Узбекистана Садыком Сафаевым
Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

Ташкент, 14 февраля 2017, 21:59 — REGNUM  Делегация Ассамблеи народов Казахстана во главе с заместителем председателя организации Ералы Тугжановым провела в Ташкенте встречу с первым заместителем председателя Сената парламента Узбекистана Садыком Сафаевым, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель парламента.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о налаживании межкультурных связей, а также о дальнейшем двустороннем сотрудничестве между Узбекистаном и Казахстаном», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время Узбекистан посетит и ряд других казахстанских делегаций, которые обсудят в Ташкенте вопросы военно-технического сотрудничества, связи между регионами двух стран, транспортные вопросы.

Узбекистан в числе главных приоритетов внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами. Недавно состоялись визиты делегаций Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана в Лебапский и Дашогузский велаяты Туркмении.

Делегация Узбекистана 26 октября совершила поездку в Киргизию «с целью укрепления дружественных добрососедских отношений». А ранее, 1 октября, делегация Киргизии во главе с первым вице-премьером страны Мухамметкалы Абулгазиевым посетила «с визитом дружбы» Андижанскую область Узбекистана.

Также Таджикистан и Узбекистан подписали документ о возобновлении авиасообщения, которое было прекращено с 1992 года, протоколы о взаимных поставках продукции и о понижающем коэффициенте на железнодорожные перевозки.

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