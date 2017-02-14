Два недостроенных фрегата проекта 11356 будут проданы для ВМС Индии

Москва, , 21:32 — REGNUM Строившиеся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Черноморского флота два фрегата проекта 11 356, будут проданы в Индии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Достройка фрегатов «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин», спроектированных под силовые установки украинского производства, в данный момент затруднительна. В то же время индийская сторона намерена оснастить корабли двигателями самостоятельно.

Сумма сделки не разглашается. Известно лишь то, что в начале февраля 2017 года ВМС Индии не согласились с ценой в $ 990 млн за два фрегата.

Напомним, до 2020 года планировалось строительство для Черноморского флота шести фрегатов проекта 11 356. Из них флот получил фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а третий фрегат серии, «Адмирал Макаров», проходит государственные испытания.

Строительство еще трех фрегатов проекта 11 356 остановилось из-за срыва поставки силовых установок с предприятий Украины. На данный момент на заводе «Янтарь» в разной стадии постройки находятся корпуса фрегатов «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин».

По информации ряда СМИ, для ВМФ России будут строиться фрегаты по проекту 22 350, спроектированные под дизель-газотурбинные установки М55Р российского производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Рыбинск готов заместить украинские поставки корабельных двигателей для ВМФ