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Два недостроенных фрегата проекта 11356 будут проданы для ВМС Индии

Политика
Спроектированные под силовые установки украинского производства фрегаты Индия снабдит двигателями самостоятельно
СКР «Адмирал Григорович» СКР «Адмирал Григорович»

Москва, 14 февраля 2017, 21:32 — REGNUM  Строившиеся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Черноморского флота два фрегата проекта 11 356, будут проданы в Индии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Достройка фрегатов «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин», спроектированных под силовые установки украинского производства, в данный момент затруднительна. В то же время индийская сторона намерена оснастить корабли двигателями самостоятельно.

Сумма сделки не разглашается. Известно лишь то, что в начале февраля 2017 года ВМС Индии не согласились с ценой в $ 990 млн за два фрегата.

Напомним, до 2020 года планировалось строительство для Черноморского флота шести фрегатов проекта 11 356. Из них флот получил фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а третий фрегат серии, «Адмирал Макаров», проходит государственные испытания.

Строительство еще трех фрегатов проекта 11 356 остановилось из-за срыва поставки силовых установок с предприятий Украины. На данный момент на заводе «Янтарь» в разной стадии постройки находятся корпуса фрегатов «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин».

По информации ряда СМИ, для ВМФ России будут строиться фрегаты по проекту 22 350, спроектированные под дизель-газотурбинные установки М55Р российского производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Рыбинск готов заместить украинские поставки корабельных двигателей для ВМФ

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Военно-морской флот
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