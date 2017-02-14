Вторник, 14 Февраля 2017 года
22:14:11 МСК

Международная встреча по Сирии в Астане пройдет в закрытом режиме

Политика
Переговоры намечены на 15-16 февраля

Астана, 14 февраля 2017, 21:30 — REGNUM  Очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии начнется 15 февраля в 13:00 часов по местному времени. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

«Встреча пройдет в закрытом режиме. 16 февраля 2017 года по итогам встречи планируется проведение пресс-конференции», — говорится в сообщение МИДа.

Глава министерства Кайрат Абдрахаманов на встрече с журналистами рассказал, что часть расходов по проведению очередного заседания будет покрыта из средств казахстанского бюджета. В частности, за счет казахстанских налогоплательщиков будет организовано питание и транспортное обслуживание делегатов, которые примут участие в переговорах по сирийскому урегулированию.

«Учитывая просьбу, которая была выражена со стороны президентов стран — гарантов к нашему президенту, и то обстоятельство, что мы выразили согласие представить астанинскую платформу для переговоров по сирийскому урегулированию, казахстанская сторона обеспечит проведение», — пообещал Абдрахманов.

Напомним, идея провести переговоры в Астане была озвучена 20 декабря 2016 года в Москве на встрече глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана. Тогда министры стран — участниц высказались за установление перемирия на всей территории Сирийской Арабской Республики. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев согласился на организацию переговорного процесса.

21 января представитель Швеции Олоф Скоог, исполняющий обязанности главы Совбеза ООН, сообщил, что страны — участницы СБ ООН «приветствовали и поддержали усилия России и Турции по прекращению насилия, установлению режима прекращения огня и придания импульса политическому процессу под руководством ООН».

Первая встреча в рамках Астанинского процесса прошла 23−24 января 2017 года. По итогам Астанинского процесса Российская Федерация передала представителям так называемой вооруженной сирийской оппозиции проект новой конституции Сирийской Арабской Республики. Как сообщил тогда журналистам глава российской делегации на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев, этот шаг нельзя расценивать как вмешательство России во внутренние дела Сирии.

«Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции», — пояснил тогда Лаврентьев.

6 февраля в столице Казахстана прошли технические переговоры между делегациями России, Турции, Ирана и ООН по вопросам прекращения боевых действий на территории Сирии.

Как сообщили перед встречей официальные представители делегаций стран — гарантов по Сирии, на заседании планировалось обсудить соблюдение конфликтующими режима прекращения огня, выработать меры по контролю за перемирием и пресечению нарушений договоренностей, а также решить вопросы гуманитарного содействия и повышения доверия между сирийской оппозицией и властями страны.

После завершения встречи на брифинге для СМИ глава российской делегации — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов сообщил, что стороны подтвердили готовность продолжения взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии.

«Участники заседания обсудили ход выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизмов эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращения любых провокаций, определение всех модальностей режима. Участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа», — отметил Гаджимагомедов.

Что касается переговоров 15−16 февраля, то, согласно сообщению казахстанского МИДа, на этой встрече будут подробно обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве. Участие в очередном заседании высокого уровня в рамках Астанинского процесса примут страны — гаранты: Россия, Турция и Иран. Кроме того, на встречу приглашены делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, Спецпредставитель Генерального Секретаря ООН Стаффан де Мистура, а также представители США в качестве наблюдателей.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍МИД Казахстана анонсировал встречу в Астане по Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ блокаде Донбасса прогнозируемо «виновата» Россия: обзор инфраструктуры
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
14.02.17
«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
АВС: «Флинна погубило заигрывание с Москвой»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Нижегородская область отстаёт. Но Шанцев верит
Нижний НовгородРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
Ножи вермахта и «Гитлерюгенда» в Ленобласти признали «культурной ценностью»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Контрабанда и борьба с ней Общество
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Топливо вместо спирта: Спиртзаводы в Северной Осетии перепрофилируют
ВладикавказРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
В КПРФ экс-депутата Вороненкова прочат в губернаторы Одессы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Самая высокая рождаемость в Туве, Чечне и Ингушетии – ОП РФ
МоскваРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
14.02.17
Социологи выяснили, как петербуржцы относятся к передаче Исаакия РПЦ
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
«В своей бедной жизни виноваты сами старики» — калужский губернатор
КалугаРоссия Прожиточный минимум в России Общество
NB!
14.02.17
32% граждан не смогли дать оценку Февральской революции 1917 года: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
ещё главное