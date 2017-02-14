Международная встреча по Сирии в Астане пройдет в закрытом режиме

Астана, , 21:30 — REGNUM Очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии начнется 15 февраля в 13:00 часов по местному времени. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

«Встреча пройдет в закрытом режиме. 16 февраля 2017 года по итогам встречи планируется проведение пресс-конференции», — говорится в сообщение МИДа.

Глава министерства Кайрат Абдрахаманов на встрече с журналистами рассказал, что часть расходов по проведению очередного заседания будет покрыта из средств казахстанского бюджета. В частности, за счет казахстанских налогоплательщиков будет организовано питание и транспортное обслуживание делегатов, которые примут участие в переговорах по сирийскому урегулированию.

«Учитывая просьбу, которая была выражена со стороны президентов стран — гарантов к нашему президенту, и то обстоятельство, что мы выразили согласие представить астанинскую платформу для переговоров по сирийскому урегулированию, казахстанская сторона обеспечит проведение», — пообещал Абдрахманов.

Напомним, идея провести переговоры в Астане была озвучена 20 декабря 2016 года в Москве на встрече глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана. Тогда министры стран — участниц высказались за установление перемирия на всей территории Сирийской Арабской Республики. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев согласился на организацию переговорного процесса.

21 января представитель Швеции Олоф Скоог, исполняющий обязанности главы Совбеза ООН, сообщил, что страны — участницы СБ ООН «приветствовали и поддержали усилия России и Турции по прекращению насилия, установлению режима прекращения огня и придания импульса политическому процессу под руководством ООН».

Первая встреча в рамках Астанинского процесса прошла 23−24 января 2017 года. По итогам Астанинского процесса Российская Федерация передала представителям так называемой вооруженной сирийской оппозиции проект новой конституции Сирийской Арабской Республики. Как сообщил тогда журналистам глава российской делегации на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев, этот шаг нельзя расценивать как вмешательство России во внутренние дела Сирии.

«Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции», — пояснил тогда Лаврентьев.

6 февраля в столице Казахстана прошли технические переговоры между делегациями России, Турции, Ирана и ООН по вопросам прекращения боевых действий на территории Сирии.

Как сообщили перед встречей официальные представители делегаций стран — гарантов по Сирии, на заседании планировалось обсудить соблюдение конфликтующими режима прекращения огня, выработать меры по контролю за перемирием и пресечению нарушений договоренностей, а также решить вопросы гуманитарного содействия и повышения доверия между сирийской оппозицией и властями страны.

После завершения встречи на брифинге для СМИ глава российской делегации — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов сообщил, что стороны подтвердили готовность продолжения взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии.

«Участники заседания обсудили ход выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизмов эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращения любых провокаций, определение всех модальностей режима. Участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа», — отметил Гаджимагомедов.

Что касается переговоров 15−16 февраля, то, согласно сообщению казахстанского МИДа, на этой встрече будут подробно обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве. Участие в очередном заседании высокого уровня в рамках Астанинского процесса примут страны — гаранты: Россия, Турция и Иран. Кроме того, на встречу приглашены делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, Спецпредставитель Генерального Секретаря ООН Стаффан де Мистура, а также представители США в качестве наблюдателей.

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