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Заказы Индии превысили 15% российского оружейного экспорта

Политика
В индийских Вооруженных силах представлены сухопутные, морские и авиационные виды военной техники российского производства
Индийские гренадеры на Параде Победы в Москве, 9 мая 2015 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Индийские гренадеры на Параде Победы в Москве, 9 мая 2015 года

Нью-Дели, 14 февраля 2017, 20:58 — REGNUM  В Индию уходит около 16% всех экспортных заказов российского военно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

По словам Дрожжова, в Вооруженных силах Индии широко представлены сухопутная, морская и авиационная военная техника российского производства. При этом военно-техническое сотрудничество России и Индии продолжает расширяться, а по итогам 2016 года индийские военные заказы предприятиям российского ВПК превысили сумму в $4 млрд.

В данный момент Россия участвует в тендерах на поставку Индии систем ПВО различных типов, а для Военно-морских сил Индии строятся два фрегата проекта 11 356.

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Военно-промышленный комплекс
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