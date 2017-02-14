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«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»

Политика
Президенты приходят и уходят, а Америка остается, размышляет в редакционной статье испанское электронное издание El Confidencial

Вашингтон, 14 февраля 2017, 20:26 — REGNUM  «Барак Обама оставил в наследство Дональду Трампу участие США в войнах в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, — пишет СМИ. — Исходя из программы «Вернем Америке былое величие» (она же — «Америка прежде всего», она же — «Америка вновь станет великой» — в зависимости от прихотей переводчиков), новому президенту США никуда не деться от продолжения линии предшественника — он должен выйти победителем из конфликтов, в которые Обама ввязался. Иначе о каком величии речь?»

«В 2000 году Дж Буш-младший пообещал, что США сосредоточится на внутренних делах. В 2008 Обама сказал, что освободит Америку от войн на Ближнем Востоке. Ни тот ни другой своих обещаний не выполнили, — констатирует издание. У Америки всегда были свои интересы в этом регионе, поэтому ждать каких-то изменений ситуации, спровоцированных Трампом нет оснований. США придется исполнять достигнутые договоренности с Ираком о присутствии в этой стране американских войск, Вашингтону нельзя отказаться ль участия в антиигиловской коалиции, в составе которой США придется продолжить воевать в Сирии, Ираке и Ливии. Вашингтон не перестанет поддерживать своего многолетнего партнера Саудовскую Аравию в ее противостоянии с Йеменом».

«Как бы Трамп ни был настроен против Тегерана, иранскую ядерную сделку трудно отменить, поскольку она является многосторонним соглашением и требует огромного политического капитала и дипломатических усилий, чтобы убедить остальных игроков, участвующих в ней, изменить свое мнение, — уверены аналитики. — Трампу придется согласиться с тем, что было подписано по Ирану его предшественником. Идеология Трампа построена на ненависти к мусульманам, однако невозможно ею пользоваться, ломая иранскую сделку и при этом сохранять хорошие отношения с другими государствами региона. Плюс ко всему, отношения между Трампом и Путиным позволят последнему создать условия для наращивания силы сегодняшнего сирийского режима, отчего опять-таки выиграет Иран».

Интересы Америки превыше интересов ее президента, поэтому никаких радикальных изменений на Ближнем Востоке не произойдет, заключают эксперты El Confidencial.

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