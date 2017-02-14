Fox News: У восточного побережья США появился корабль ВМФ России

Телеканал отметил, что это первое появление российского военного корабля у берегов США со дня вступления Трампа в президентскую должность

Вашингтон, , 20:25 — REGNUM В международных водах у восточного побережья США замечен российский разведывательный корабль «Виктор Леонов», сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на информацию неназванных источников.

По сообщению телеканала, российский военный корабль находился в 70 милях от побережья США.

Интересно, что данное сообщение было снабжено комментарием, что «это первый подобный патруль с тех пор, как Дональд Трамп вошел в офис».

По информации неназванного источника телеканала, российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» в предыдущий раз у берегов США был замечен в апреле 2015 года.

Телеканал уточнил, что российские корабли этого типа «способны перехватывать сигналы и коммуникации», однако американские военные «не сильно обеспокоены и просто следят за этим».

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