Вторник, 14 Февраля 2017 года
20:43:31 МСК

Fox News: У восточного побережья США появился корабль ВМФ России

Политика
Телеканал отметил, что это первое появление российского военного корабля у берегов США со дня вступления Трампа в президентскую должность

Вашингтон, 14 февраля 2017, 20:25 — REGNUM  В международных водах у восточного побережья США замечен российский разведывательный корабль «Виктор Леонов», сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на информацию неназванных источников.

По сообщению телеканала, российский военный корабль находился в 70 милях от побережья США.

Интересно, что данное сообщение было снабжено комментарием, что «это первый подобный патруль с тех пор, как Дональд Трамп вошел в офис».

По информации неназванного источника телеканала, российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» в предыдущий раз у берегов США был замечен в апреле 2015 года.

Телеканал уточнил, что российские корабли этого типа «способны перехватывать сигналы и коммуникации», однако американские военные «не сильно обеспокоены и просто следят за этим».

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой

Читайте развитие сюжета: Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
Главное сегодня
NB!
14.02.17
«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
14.02.17
«Трамп ничего не сможет изменить на Ближнем Востоке»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
АВС: «Флинна погубило заигрывание с Москвой»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
14.02.17
Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму
МоскваРоссия Судебная система Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
Теперь известно, как долго будет укрепляться рубль
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
14.02.17
Станислав СтремидловскийПочему Варшава вспоминает в Вильнюсе о Великом Княжестве Литовском
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.02.17
Топливо вместо спирта: Спиртзаводы в Северной Осетии перепрофилируют
ВладикавказРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
14.02.17
Станислав ТарасовКто желает превратить Афганистан в Ирак или Сирию
ВашингтонСША Афганский фактор Политика
NB!
14.02.17
Приём в школы Екатеринбурга: разлучили близнецов, не пустили инвалидов
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
14.02.17
В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
14.02.17
Самая высокая рождаемость в Туве, Чечне и Ингушетии – ОП РФ
МоскваРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
14.02.17
Социологи выяснили, как петербуржцы относятся к передаче Исаакия РПЦ
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
14.02.17
Ашот ПогосянЛюбовь – это встреча с самим собой
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
14.02.17
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Политика
NB!
14.02.17
«Люди перестали думать» — омбудсмен просит ограничить выдачу кредитов
ЕкатеринбургРоссия Потребительское кредитование Общество
NB!
14.02.17
32% граждан не смогли дать оценку Февральской революции 1917 года: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.02.17
Владимир Добрынин Британии нужен Brexit, чтобы возвыситься над ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
14.02.17
Военный Донбасс: В Донецке горит завод. Морпехи ВСУ показали позиции
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
14.02.17
32% граждан РФ считают период правления Путина лучшим в истории страны
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
ещё главное