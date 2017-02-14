СМИ: Посол Израиля не едет в Каир из-за угрозы безопасности
Тель-Авив, 14 февраля 2017, 20:20 — REGNUM Посол Израиля в Египте Давид Говрин отменит поездку в израильское посольство в Каире из соображений безопасности, сообщает Associated Press со ссылкой на агентство Shin Bet.
Говрин останется в Израиле на неопределенный срок. Возвращение представителей МИД Израиля в посольство страны в Каире пока отложено.
Напомним, сотрудники МИД Израиля не могут вернуться в Каир, начиная с середины декабря прошлого года, так как существуют опасения, что они могут стать мишенью для исламистских боевиков.
В прошлом месяце Израиль опубликовал заявление с призывом к своим гражданам, которые находились на Синайском полуострове, немедленно покинуть Египет из-за возможных нападений исламистов.
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