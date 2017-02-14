Главы Узбекистана и Туркмении обсудили двусторонние отношения

Президенты подтвердили обоюдную заинтересованность в динамичном развитии конструктивного и открытого диалога между двумя странами

Ташкент, , 19:49 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов 14 февраля по телефону обсудили вопросы развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В ходе беседы главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной политики», — говорится в сообщении.

Президенты подтвердили обоюдную заинтересованность в динамичном развитии конструктивного и открытого диалога между двумя братскими странами, а также выразили готовность задействовать имеющийся значительный потенциал для наращивания плодотворных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

«Глава Узбекистана сердечно поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на выборах президента Туркменистана и пожелал ему больших успехов на высоком государственном посту», — сообщает пресс-служба.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в числе главных приоритетов внешней политики Узбекистан назвал отношения с соседними странами, с которыми ранее существовал ряд разногласий.