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ДНР и ЛНР собрали более 150 тыс подписей под обращением к Трампу и Путину

Политика
Жители просят их повлиять на политику Киева

Донецк, 14 февраля 2017, 19:47 — REGNUM  На территории Донетчины, подконтрольной ДНР, более 116 тысяч жителей подписались под обращением к лидерам Российской Федерации, США и Германии с просьбой повлиять на политику Киева. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Народного совета ДНР, передает ИА REGNUM.

«В городах республики продолжается акция по сбору подписей в поддержку обращения председателей Народных советов ДНР и ЛНР к президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой спасти жителей Донбасса от украинского геноцида. По состоянию на вечер 14 февраля собрано 116 474 подписи», — сказали в пресс-службе.

Вчера, 13 февраля, пресс-служба администрации Луганска (под контролем ЛНР) сообщила, что почти 17 тыс. жителей города поставили подписи под обращением к мировым лидерам с просьбой заставить Киев прекратить военную политику против народа Донбасса. «В настоящее время под обращением поставили свои подписи 16 871 луганчанин. Горожане активно присоединились к этой акции, и, я думаю, что ничего удивительного в этом нет. Такой результат свидетельствует о том, что луганчане хотят мира на родной земле, а наши руководители понимают ту ответственность, которая на них лежит», — отметил мер Луганска Манолис Пилавов.

При этом Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР отметила, что под обращением также поставили подписи более 700 жителей Италии.

Напомним, 7 февраля председатель НС ЛНР Дегтяренко рассказал, что более 52 тыс. жителей ЛНР уже поставили свои подписи под обращением к мировым лидерам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатели Народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обратились к руководителям России, США и Германии с просьбой заставить президента Украины Петра Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса, в частности, прекратить обстрелы республик. Сбор подписей жителей ЛНР под этим обращением начался 2 февраля.

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