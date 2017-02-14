Тимошенко пожаловалась, что Гройсман нанес «удар ниже пояса»

Киев, , 19:39 — REGNUM Лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что все обвинения в коррупции и предательстве национальных интересов со стороны премьер-министра Украины Владимира Гройсмана являются свидетельством его слабости. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Тимошенко, передает ИА REGNUM.

«Все эти оскорбления — это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно. Я благодарю за такую «валентинку» от премьер-министра Украины накануне праздника», — сказала Тимошенко.

При этом лидер оппозиции опровергла слова Гройсмана о том, что на Украине начался рост экономики. «Моя реакция касается не оскорбительных слов против меня. Моя реакция касается того, что премьер-министр думает, что его политика позволяет украинцам жить лучше и лучше. Это неадекватно», — считает Тимошенко.

Она в очередной раз пообещала зарегистрировать проект постановления относительно увольнения Гройсмана и отправить правительство в отставку.

В свою очередь, пользователи соцсетей активно обговаривают скандальную перепалку между Тимошенко и Гройсманом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на заседании правительства Гройсман назвал Тимошенко «мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности». «Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая мама, которая за 20 лет, все делала все для того, чтобы уничтожить Украину», — напомнил Гройсман.

Он рассказал, как 14 февраля 2007 года экс-премьер Тимошенко приезжала в Винницу, чтобы снять его с должности мэра города. «Хотел бы сказать, то, что я услышал, наводит на мысль: она против того, чтобы у людей была минимальная зарплата 3200 грн (117 долл)? Не она ли подыгрывает олигархам или другим компаньонам по поводу финансирования каких-то вещей? Или может она не имеет отношения к коррупционным схемам с газом и уничтожению энергетической независимости? Не по ее контракту «Газпром» выставил иск на 38 млрд долл. Поэтому я подчеркиваю, те, кто за ней стоят, используют, наверное, ее жажду к власти для развала нашей страны», — добавил Гройсман.

Напомним, 19 января 2009 года в Москве руководители «Нафтогаза» и «Газпрома» по итогам переговоров премьера Юлии Тимошенко и Владимира Путина подписали новый газовый контракт. Согласно договору цена на «голубое топливо» для Украины поднималась со 120 долл до 550 долл за 1 тыс. куб. м. Впервые в контрактах было прописано формульное ценообразование и условия «бери или плати». Позже четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал с Москвой Харьковские соглашения, согласно которым формульная цена на природный газ для Украины снижалась на 100 долл — до 450 долл за 1 тыс. куб. м в обмен на продление сроков пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.