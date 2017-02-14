Пакет законопроектов о государственной судебной службе внесен в Госдуму

Москва, , 19:09 — REGNUM Пакет законопроектов о государственной судебной службе внес в Госдуму Верховных суд, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. С учетом важной роли судебной власти, специфики выполняемых ею функций и для повышения статуса работников аппарата суда целесообразно выделить судебную службу в самостоятельный вид государственной службы, считают авторы.

Так, предусмотрено, что судебный служащий обязан не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб не только его репутации, но и авторитету судебной власти, служащему судебной службы запрещается заниматься предпринимательской, другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности и работы по совместительству в органе прохождения судебной службы.

Запреты

Также предусматриваются запреты в сфере осуществления судебными служащими процессуальных прав. Они не могут быть в суде представителем граждан, не могут выполнять функции по осуществлению правосудия, а также совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников процесса.

Чины

Законопроектом вводятся специальные классные чины судебной службы и сохраняются классные чины юстиции для служащих, замещающих должности, квалификационным требованием к которым является юридическое образование.

Гарантии

Одновременно предусмотрен ряд гарантий: увеличенная по сравнению с установленной Трудовым кодексом РФ продолжительность отпуска, дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет, медицинское страхование служащего судебной службы и членов его семьи, в том числе после выхода судебного служащего на пенсию за выслугу лет, обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения судебной службы либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь. Прописывается защита судебного служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Новые должности

Кроме того, Верховный суд предлагает в аппарате верховного суда республики, краевого, областного суда, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, арбитражного суда ввести должность «руководитель аппарата суда — администратор суда» с одновременным исключением должностей «администратор суда» из системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также ввести должность «заместитель руководителя аппарата суда». Также предполагается введение должностей «руководитель секретариата председателя суда», «заместитель руководителя секретариата председателя суда» и «советник». «Должности будут введены за счет имеющейся численности, установленной федеральным законом о федеральном бюджете», — отмечают авторы.

Предусматриваются специальные обязанности, возлагаемые на помощников судей и секретарей судебного заседания, а также возможность их замещения. Кроме того, по аналогии с секретарем судебного заседания помощники судей будут осуществлять свою деятельность без его закрепления за определенным судьей, что «даст возможность оптимально перераспределять помощников судей между судьями в случаях возрастания временной нагрузки у судей, поступления сложного дела и в других случаях».

Также прописывается положение об обязательности ношения форменной одежды работником аппарата суда при участии в судебном заседании, что «повысит статус судебного служащего, позволит выделить его среди участников судебного процесса». «Предусмотренные в проекте требования, гарантии, меры материального обеспечения позволят не только повысить ответственность служащих судебной службы и улучшить организацию деятельности аппаратов судов, но и поднять престиж судебной службы, тем самым сохранить имеющийся кадровый потенциал и привлечь новых квалифицированных специалистов, что будет способствовать качеству отправления правосудия», — указали в Верховном суде.

При этом не предусматривается судебная служба в Конституционном суде РФ, а также в конституционных (уставных) судах субъектов РФ, так как они занимают особое место в судебной системе, осуществляя судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Госслужащие — федеральные и региональные

Таким образом, в случае принятия пакет законов затронет Верховный суд; верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, мировые судьи составляющие систему судов общей юрисдикции; арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ и специализированные арбитражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов. Аппараты названных выше судов и предлагается выделить в самостоятельный вид государственной службы — государственную судебную службу Российской Федерации. Государственные служащие аппаратов Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов будут проходить федеральную государственную судебную службу, а в аппаратах мировых судей — государственную судебную службу субъектов РФ.