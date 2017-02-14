Премьер Литвы пообещал генсеку НАТО увеличивать расходы на армию

Вильнюс, , 18:42 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 14 февраля, во время визита в Брюссель встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы. На встрече шла речь о политике безопасности в Балтийском регионе, в Европе и в мире.

«Сегодня благодаря НАТО и нашим союзникам мы находимся в безопасности, как никогда. Силы союзников значительно способствуют укреплению обороны нашей страны. Мы, в свою очередь, сами также принимаем ответственность за свою безопасность — оборона и увеличение финансирования обороны являются приоритетом нашего правительства», — сказал Сквернялис.

Премьер отметил, что Литва последовательно приближается к цели в 2018 году выделять на оборону 2% от ВВП страны. Но 2% — это не предел, планируется и в дальнейшем увеличивать финансирование обороны. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг положительно оценивает это стремление Литвы — в следующем году выделять на оборону 2% от ВВП — и подчеркнул, что Литва может быть «прекрасным примером для других стран».

С 2013 года бюджет обороны Литвы увеличился в два раза. 28% расходов в сфере обороны идут на модернизацию и приобретение вооружения, инвестиции.

Сквернялис заверил, что правительство Литвы сделает все, чтобы Литва была готова должным образом ответить на военные угрозы, и чтобы она позаботилась о союзниках по НАТО, пребывающих в стране.